Kolonları kesip kreş yapmalarına göz yummuş! 105 kişiye kabir olan Antakya Rende Sitesi’ne takipsizlik veren Savcı Önder Şeker kimdir, tutuklandı mı?

"Burada bir anaokulu yapılmasının özellikle kolonlar kesildikten sonra anaokulu yapılmasının bir faciaya neden olabileceğini, burada çocukların mağdur olabileceğini, insanların zarar görebileceğini söyledik. Ancak ilgili kurumlardan bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Bunun üzerine biz Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bir müracaat daha yaptık. Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kolonları kesen kişinin ifadesini bile almadan maalesef belediyeden gelen basit bir yazıyla takipsizlik kararı verildi. Aynı sitede kolon kesilmeyen bloklar ayakta ve o insanlar oradan kurtuldular, aynı site. Burada artık bir yapıda hatadan söz etmek mümkün değil. Burada kasten işlenmiş bir suç var."