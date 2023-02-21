Kolonları kesip kreş yapmalarına göz yummuş! 105 kişiye kabir olan Antakya Rende Sitesi'ne takipsizlik veren Savcı Önder Şeker kimdir, tutuklandı mı?
Antakya Rende Sitesi'nde 105 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sebep bulundu. Binanın altına kreş yapmak isteyenlerin kolon kesmesi üzerine Rende Sitesi Kahramanmaraş depremiyle yerle bir oldu. Müteahhit tarafından yapılan açıklamaya göre toprak sahiplerinin kolon kesmesi üzerine açılan davaya Öner Şeker'in takipsizlik verdiği belirtildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı. Peki, Önder Şeker kimdir? Önder Şeker tutuklandı mı? İşte detaylar.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yıkılan binaların müteahhitleri tek tek tutuklandı. Antakya'da yıkılan Rende Sitesinde kolon kesilmesine karşı suç duyurusunda bulunduklarını belirten yapının müteahhidin avukatı Coşkun Atılğan, konu hakkında takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Antakya'da yer alan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin kolonlarının kesilerek kreş yapıldığı ve bu nedenle müteahhitlerin toprak sahiplerini mahkemeye verdiği belirtilmişti. Davaya takipsizlik kararı verildiğinin belirtilmesinin ardından Savcı Önder Şeker'e inceleme başlatıldı. Kolon kesilmesine göz yuman Şeker hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Savcı Önder Şeker kimdir? Savcı Önder Şeker tutuklandı mı? İşte detaylar...
105 KİŞİ O SİTEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Rende Sitesi müteahhidinin avukatı Coşkun Atılğan, şunları anlattı:
"Ben sitedeki müteahhit tarafının vekiliydim 2015 yılında. Toprak sahipleri kendilerine ait olan bloklarda kolon kesmeye başladılar. Biz bunu tespit ettik. Daha vahimi bu kolon kesilen yerde anaokulu yapılacağına dair bez afişler asıldı. Kolonların kesildiğine dair fotoğraflarla önce Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ettik. Akabinde Valiliğe, Antakya İlçe Belediyesine müracaat ettik. "
"Burada bir anaokulu yapılmasının özellikle kolonlar kesildikten sonra anaokulu yapılmasının bir faciaya neden olabileceğini, burada çocukların mağdur olabileceğini, insanların zarar görebileceğini söyledik. Ancak ilgili kurumlardan bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Bunun üzerine biz Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bir müracaat daha yaptık. Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kolonları kesen kişinin ifadesini bile almadan maalesef belediyeden gelen basit bir yazıyla takipsizlik kararı verildi. Aynı sitede kolon kesilmeyen bloklar ayakta ve o insanlar oradan kurtuldular, aynı site. Burada artık bir yapıda hatadan söz etmek mümkün değil. Burada kasten işlenmiş bir suç var."
ÖNDER ŞEKER'E İNCELEME
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.