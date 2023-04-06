Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! 5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!
Kolesterol, ihmal ediliğinde kalp ve damar sağlığını ciddi oranda etkiliyor. Kötü kolesterol ile mücadele etmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri de beslenme programını dikkatli bir şekilde oluşturmaktan geçiyor.
06.04.2023 10:58 - Son Güncelleme: 06.04.2023 10:58
Kötü kolesterol ile mücadelede atılması gereken bir numaralı adım beslenme şeklinde yapılacak değişikliklerdir. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sonucu kolesterol seviyesini düşüren besini açıkladı. İşte kalp damar sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken o besin...
CEVİZ
Günde 5 adet ceviz yiyenlerin kalp ve damar sağlığı güçleniyor, kötü kolesterol seviyesi düşüyor ayrıca beyni güçlendirerek alzhemir hastalığının önüne geçiyor.
Kuru yemişler de yağ bakımından oldukça zengin yiyecekler, kabul. Ancak içlerindeki bu yağ, doymamış yağ olduğundan kötü kolesterolü değil ancak iyi kolesterolü artırabiliyor.