Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! 5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!

Kötü kolesterol ile mücadelede atılması gereken bir numaralı adım beslenme şeklinde yapılacak değişikliklerdir. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sonucu kolesterol seviyesini düşüren besini açıkladı. İşte kalp damar sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken o besin...