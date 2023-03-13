Kokusunu alan kendini kaybediyor! Evinizde yaptığınız oda kokusu hem doğal hem de mis gibi! Tonla para vermeye son!

Limonu küçük dilimler halinde kesin ve dilimlediğiniz limonları çubuk vanilya, çubuk tarçın ve 2 adet karanfille birlikte 1 litre suyun içine atın. Bu karışımı kısık ateşte kaynatın ve böylece hoş koku bütün eve yayılsın. Bu karışımı küçük bir sprey şişesine de koyabilirsiniz.