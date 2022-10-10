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Koç Dolunayı başladı! İlişkisi olanlar tamam ya da devam diyeceksiniz! İşte dolunayın burcunuza etkileri!

9 Ekim tarihinde gerçekleşecek Dolunay'ın etkisiyle önümüzdeki 15 günlük süreç, ilişkilerimizde hiç beklemediğimiz gelişmelere gebe olabilir. Hayatımıza yeni bir aşk girebilir ya da ani bir şekilde evlilik kararı alabiliriz. Halihazırda bir ilişkisi olanlar ise bu süreçte sağduyusunu korumalı, ani tepkiler vermekten kaçınmalı ve ilişkilerinin geleceği için daha uzlaşmacı ve yapıcı bir tutum sergilemeli. Aksi takdirde ani ayrılıklar da gündeme gelebilir. Peki, 9 Ekim koç dolunayı etkileri neler? Koç dolunayında neler yaşanacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
10.10.2022 08:39 - Son Güncelleme: 10.10.2022 08:40
9 Ekim Koç Dolunayı başlıyor! İlişkisi olanlar aman dikkat! İşte dolunayın burcunuza etkileri! Sabredenlerin patlama noktası geldi çattı...

9 Ekim tarihinde gerçekleşecek Dolunay'ın etkisiyle önümüzdeki 15 günlük süreç, ilişkilerimizde hiç beklemediğimiz gelişmelere gebe olabilir. Hayatımıza yeni bir aşk girebilir ya da ani bir şekilde evlilik kararı alabiliriz. İşte 9 Ekim Koç dolunayının burçlara etkileri...

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9 Ekim Koç Dolunayı başlıyor! İlişkisi olanlar aman dikkat! İşte dolunayın burcunuza etkileri! Sabredenlerin patlama noktası geldi çattı...

KOÇ DOLUNAYI NEDİR?

Chiron (Şİron) kuyruklu yıldızı astrolojide yaralı şifacı olarak geçer. Chiron'un bulunduğu burçlar, yaşama alanınızda hem yara alabileceğiniz yerleri gösterir hem de nasıl şifa alabileceğinizi veya verebileceğinizi yerleri gösterir. Astrologlar insanların zorlandığı ve duygusal yaralar aldığı alanları, Chiron'a bakarak analiz edebiliyor.

9 Ekim Koç Dolunayı başlıyor! İlişkisi olanlar aman dikkat! İşte dolunayın burcunuza etkileri! Sabredenlerin patlama noktası geldi çattı...

CHİRON KUYRUKLU YILDIZI KOÇ DOLUNAYI İLE BULIŞUYOR

Dolunay 9 Ekim Pazar gecesi 23:55 saatlerinde Koç burcuyla 16 derecede buluşuyor. Bu dolunay Koç burcuyla temas ettiği için insanlar üzerinde Koç burcunun meydan okuması, adım atması, baskınlığı gibi özelliklerinin görülmesi bekleniyor.

9 Ekim Koç Dolunayı başlıyor! İlişkisi olanlar aman dikkat! İşte dolunayın burcunuza etkileri! Sabredenlerin patlama noktası geldi çattı...

ACELECİ DAVRANMAYIN

Bu 15 günlük süreç içerisinde karar verirken daha net davranabilir, adım atarken daha hızlı olabilir ve risk alırken düşünmeden karar verebilirsiniz. Chiron kuyruklu yıldızlı bu süreçte Ay, Venüs ve Güneş'e eşlik ederken insanlar üzerinde de hem maddi hem de manevi yaralara şifalandırma etkisi görülecek.

9 Ekim Koç Dolunayı başlıyor! İlişkisi olanlar aman dikkat! İşte dolunayın burcunuza etkileri! Sabredenlerin patlama noktası geldi çattı...

KOÇ DOLUNAYI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Koç dolunayı Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını daha çok etkilemesi bekleniyor.

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