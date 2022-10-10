Koç Dolunayı başladı! İlişkisi olanlar tamam ya da devam diyeceksiniz! İşte dolunayın burcunuza etkileri!
9 Ekim tarihinde gerçekleşecek Dolunay'ın etkisiyle önümüzdeki 15 günlük süreç, ilişkilerimizde hiç beklemediğimiz gelişmelere gebe olabilir. Hayatımıza yeni bir aşk girebilir ya da ani bir şekilde evlilik kararı alabiliriz. Halihazırda bir ilişkisi olanlar ise bu süreçte sağduyusunu korumalı, ani tepkiler vermekten kaçınmalı ve ilişkilerinin geleceği için daha uzlaşmacı ve yapıcı bir tutum sergilemeli. Aksi takdirde ani ayrılıklar da gündeme gelebilir. Peki, 9 Ekim koç dolunayı etkileri neler? Koç dolunayında neler yaşanacak? İşte merak edilenler...
9 Ekim tarihinde gerçekleşecek Dolunay'ın etkisiyle önümüzdeki 15 günlük süreç, ilişkilerimizde hiç beklemediğimiz gelişmelere gebe olabilir. Hayatımıza yeni bir aşk girebilir ya da ani bir şekilde evlilik kararı alabiliriz. İşte 9 Ekim Koç dolunayının burçlara etkileri...
KOÇ DOLUNAYI NEDİR?
Chiron (Şİron) kuyruklu yıldızı astrolojide yaralı şifacı olarak geçer. Chiron'un bulunduğu burçlar, yaşama alanınızda hem yara alabileceğiniz yerleri gösterir hem de nasıl şifa alabileceğinizi veya verebileceğinizi yerleri gösterir. Astrologlar insanların zorlandığı ve duygusal yaralar aldığı alanları, Chiron'a bakarak analiz edebiliyor.
ACELECİ DAVRANMAYIN
Bu 15 günlük süreç içerisinde karar verirken daha net davranabilir, adım atarken daha hızlı olabilir ve risk alırken düşünmeden karar verebilirsiniz. Chiron kuyruklu yıldızlı bu süreçte Ay, Venüs ve Güneş'e eşlik ederken insanlar üzerinde de hem maddi hem de manevi yaralara şifalandırma etkisi görülecek.