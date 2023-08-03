Klima devri sona erdi! Hasta etmeden havayı soğutuyor... En hesaplı serinleme yöntemi ifşa edildi!

Artan sıcaklıklarla birlikte klima ve vantilatör kullanımı zirveye ulaştı, ancak yüksek enerji tüketimi ve faturalar vatandaşları alternatif serinleme yöntemleri aramaya yöneltti. İşte, sosyal medyada viral olan sudan ucuz bir serinleme yöntemi...

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Vantilatörü klimaya çevirin! Basit ve etkili bir yöntemle vantilatörünüzü buz küpleriyle donatarak serin bir ortam elde edebilir, hem doğal serinlemenin tadını çıkarabilir hem de elektrik faturasında tasarruf sağlayabilirsiniz.