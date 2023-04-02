Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! 17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...
Yaza aylar kala kilo vermek isteyenler için ünlülerin diyet sırlarını derledik. İşte ayda 5,10,15 kilo verdirecek etkili diyetler...
Ramazan ayıyla birlikte zayıflamayı kafasına koyanlar bin bir türlü diyet yöntemi araştırmalarına başladı. Kışın alınan kiloların ardından daha sağlıklı gözükmek isteyenler en etkili diyet sırlarını merak ediyor. Sibel Can'a 17 kilo verdiren diyetten Seda Sayan'ın ödem attıran sırrına kadar hepsini tek tek açıkladık. Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler meğer bunu yapıyormuş! İşte ünlülerin zayıflama yöntemleri....
Sabahları uyandığında ilk işinin bir bardak oda sıcaklığında su içmek ve bir porsiyon mevsim salatası yemek olduğunu belirten Sibel Can, günlük diyetini şöyle sıralıyor:
Kahvaltı (07.00–09.00) arası
- 1 kibrit kutusu büyüklüğünde• (30 gr.) diyet peynir grubu.
- 1 dilim kepekli ekmek
- Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
- 4 adet yağ ilave edilmiş siyah zeytin
-1 tatlı kaşığı doğal reçel
-Şekersiz açık limonlu çay