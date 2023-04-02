Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönüştüler! 17 kilo zayıflatan Sibel Can diyeti! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay meğer hepsi böyle zayıflamış...

Ramazan ayıyla birlikte zayıflamayı kafasına koyanlar bin bir türlü diyet yöntemi araştırmalarına başladı. Kışın alınan kiloların ardından daha sağlıklı gözükmek isteyenler en etkili diyet sırlarını merak ediyor. Sibel Can'a 17 kilo verdiren diyetten Seda Sayan'ın ödem attıran sırrına kadar hepsini tek tek açıkladık. Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler meğer bunu yapıyormuş! İşte ünlülerin zayıflama yöntemleri....