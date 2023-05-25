Kıyamet günü için kesin tarihi verdiler! Tarihi duyanlar kafayı yedi, şuan yaşayanlarda görecek! Son zamanlardayız artık meçhul gecenin....

Bu konuda yapılan bir araştırma, kirlilik ve doğum oranları gibi faktörlere dayanarak dünyanın sonunu tahmin eden bir süper bilgisayarın 2050 yılında bu felaketi işaret ettiğini ortaya koydu. Bu tahmin, insanların kafasını karıştırırken bazıları tarafından da "Son demlerinizdeyiz artık meçhul gecenin" gibi yorumlar yapıldı.