Kıyamet günü için kesin tarihi verdiler! Son zamanlardayız artık meçhul gecenin.... Tarihi duyanlar kafayı yedi, şuan yaşayanlarda görecek!

Son yapılan bir araştırma, kirlilik ve doğum oranları gibi faktörlere dayanarak dünyanın sonunu tahmin eden bir süper bilgisayarın 2050 yılında bu felaketi işaret ettiğini ortaya koydu. Bu korkutan tahmin, insanların zihinlerini karıştırırken bazıları tarafından da "Son demlerinizdeyiz artık meçhul gecenin" gibi yorumlar yapıldı. Yapılan araştırma, süper bilgisayarların büyük miktarda veriyi analiz ederek gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilme yeteneğini gözler önüne seriyor. 2050 yılında dünyanın karşı karşıya kalabileceği felaket senaryosu, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, kirlilik ve artan nüfus gibi faktörlerin birleşimiyle ilgili.