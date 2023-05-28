Kıyamet günü için kesin tarihi verdiler! Son zamanlardayız artık meçhul gecenin.... Tarihi duyanlar kafayı yedi, şuan yaşayanlarda görecek!
İnsanlık için bir gerçek vardır: Bir gün, tüm türümüz yok olacaktır. Ölüm, bizim ortak kaderimizdir. Ancak, günümüz insanları arasında tartışma konusu olan bir konu vardır: Biz yaşarken kıyameti veya dünyanın sonunu görecek miyiz? Kıyamet Günü'nün gerçekleşeceği konusunda İslam inancında hiçbir şüphe yoktur. Bu nedenle, Müslümanlar ahirete hazırlıklı olmalı, iyi ameller işlemeli ve Allah'ın emirlerine uymalıdırlar. Herkes için kıyamet anı farklı olacaktır. Kimimiz ömrümüzün sonuna kadar yaşarken, kimimiz ise dünyanın sonunu görebilir. Ancak, kesin bir tarih veya zaman bilgisi vermek mümkün değildir.
Son yapılan bir araştırma, kirlilik ve doğum oranları gibi faktörlere dayanarak dünyanın sonunu tahmin eden bir süper bilgisayarın 2050 yılında bu felaketi işaret ettiğini ortaya koydu. Bu korkutan tahmin, insanların zihinlerini karıştırırken bazıları tarafından da "Son demlerinizdeyiz artık meçhul gecenin" gibi yorumlar yapıldı. Yapılan araştırma, süper bilgisayarların büyük miktarda veriyi analiz ederek gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilme yeteneğini gözler önüne seriyor. 2050 yılında dünyanın karşı karşıya kalabileceği felaket senaryosu, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, kirlilik ve artan nüfus gibi faktörlerin birleşimiyle ilgili.
Kirlilik ve Doğum Oranlarının Etkisi
Kirlilik ve doğum oranları gibi faktörleri hesaba katan bir süper bilgisayar, dünyanın sonunu tahmin etmek için gelişmiş bir algoritma kullanmaktadır. Bu algoritma, doğal kaynakların tükenmesi ve hayati minerallerin azalması gibi faktörleri dikkate alarak gelecekteki yaşam koşullarını tahmin etmektedir.
Bilgisayarın tahmini, kirlilik seviyelerinin öyle bir noktaya ulaşacağını göstermektedir ki insanları öldürmeye başlayacak ve bu da nüfusun azalmasına ve hatta 1900'lü yıllardaki seviyelerin altına düşmesine neden olacaktır. Bu noktada, 2040 ile 2050 yılları arasında, dünyadaki medeni yaşam bildiğimiz şekliyle sona erecektir.