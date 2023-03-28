Kişiliğinizin fotokopisini çekecek renk testi geldi! Çemberin ortasındaki rengi 20 kişiden 1’i bile zor görüyor!

Sizinle bugün paylaştığımız dairede görebildiğiniz ilk renk size dair büyük emareler taşıyor. Ayrıca yine ilk gördüğünüz renk sizin ne kadar zeka düzeyine sahip olduğunuzu gösteriyor. Çoğu kişi ortada bir renk göremediğini de ifade ediyor. Şimdi IQ'nuzu birebir yansıtan renk testini detaylıca incelemeye başlayabiliriz. Peki, siz ne tür bir dahi olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Resimdeki ilk olarak gördüğünüz rengi tespit edip kişilik özelliklerinize dair bilgileri öğrenebilirsiniz.