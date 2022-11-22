Kişilerin yalnızca %1'i ormanın içine gizlenmiş Kaplan'ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti
Görüntü, ormanın içinde bir yerde bir kaplanın saklandığı bir ormanın resmidir. Orman yemyeşil ağaçlar, çalılar ve yeşil çimenlerle doludur.
22.11.2022 10:33 - Son Güncelleme: 22.11.2022 10:33
Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel illüzyonlar gibi pek çok optik illüzyon türü görmüş olmalısınız . Optik yanılsama, bir nesnenin veya çizimin ya da beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan insanların son derece büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Çalışmalar, optik yanılsamaların da psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve şeyleri nasıl algıladığınıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor.