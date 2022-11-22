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Kişilerin yalnızca %1'i ormanın içine gizlenmiş Kaplan'ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Görüntü, ormanın içinde bir yerde bir kaplanın saklandığı bir ormanın resmidir. Orman yemyeşil ağaçlar, çalılar ve yeşil çimenlerle doludur.

takvim.com.tr
22.11.2022 10:33 - Son Güncelleme: 22.11.2022 10:33
Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel illüzyonlar gibi pek çok optik illüzyon türü görmüş olmalısınız . Optik yanılsama, bir nesnenin veya çizimin ya da beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan insanların son derece büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Çalışmalar, optik yanılsamaların da psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve şeyleri nasıl algıladığınıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Kaplan, kimse onu fark etmesin diye zekice ormanın içinde saklanıyor. İllüzyon, " Bu kaplandan bahsetmiyorum bile..." diyerek izleyicileri hayvanı fark etmeye davet ediyor.

Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

İnsanların sadece %2'sinin saklanan Tiger'ı sadece 5 saniyede bulabildiği iddia edildi. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur.

Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Gizli Kaplan'ı bulmakta zorlanıyorsanız, Ormandaki Kaplan'ı bulmanıza yardım etmek için buradayız. Ormandaki ağaçlara çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Kaplan, görüntünün sağ alt tarafında ağaçların arasında saklanıyor.

Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Çalışmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olma eğiliminde olduğunuzu gösteriyor.

Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Optik illüzyonlar her zaman beynimizin nasıl çalıştığına dair büyüleyici bilgiler verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabilir.

Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Öyleyse bize söyleyin, bu optik illüzyon görüntüsünün içine gizlenmiş Kaplan'ı gördünüz mü?

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