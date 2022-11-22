Kişilerin yalnızca %1’i ormanın içine gizlenmiş Kaplan’ı 6 saniyede görüyor! Bu IQ testi inanılır gibi değil! Herkesi darmaduman etti

Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel illüzyonlar gibi pek çok optik illüzyon türü görmüş olmalısınız . Optik yanılsama, bir nesnenin veya çizimin ya da beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan insanların son derece büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Çalışmalar, optik yanılsamaların da psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve şeyleri nasıl algıladığınıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor.