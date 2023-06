Kısa sürede ölüm garantili dünyanın en tehlikeli yiyeceği açıklandı! Bu yiyecekler hemen öldürüyor! Hepimizin evinde var

Salam-sosis: İçindeki koruyucu maddeler sebebiyle sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri bağırsak ve pankreas kanseri riskini arttırdığı açıklanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerini kanserojen olarak tanımlamıştır.