Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar... Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın!
İşte araba rengine göre kişilikleriniz... Mavi rengini seçen kişiler bu hayatta hem güvenen hem de güvenilir kişi oluyorlar. Mavi rengi iyimser dürüst açık görüşlü olduğunuzu ifade ediyor. Aynı zamanda ne dışarıda ne içeride olmayı çok seviyorsunuz. Yaptığınız işlerde ya da kendiniz ile ilgili özellikler konusunda iltifat almayı seviyorsunuz. Kavgadan uzak sakin ve barışçıl bir hayatı tercih ediyorsunuz.
Yaptığımız her şey ne tür bir insan olduğumuz hakkında bir şeyler söylüyor. Bu bizim araba rengi seçimimizde de farklı değil. Burası, zamanımızın çoğunu harcadığımız yer. Bu yüzden arabamızın rengini seçerken aslında kendnizi bilinçaltında ifade ediyorsunuz. Araç üzerinde en sevdiğiniz rengin yapılan araştırmalara göre sizinle ilgili birçok bilgiyi anlatıyor. İşte arabanızın rengine kişiliğiniz...
İşte araba rengine göre kişilikleriniz...
MAVİ RENKTE BİR ARABAYI TERCİH EDENLER
Mavi rengini seçen kişiler bu hayatta hem güvenen hem de güvenilir kişi oluyorlar. Mavi rengi iyimser dürüst açık görüşlü olduğunuzu ifade ediyor. Aynı zamanda ne dışarıda ne içeride olmayı çok seviyorsunuz. Yaptığınız işlerde ya da kendiniz ile ilgili özellikler konusunda iltifat almayı seviyorsunuz. Kavgadan uzak sakin ve barışçıl bir hayatı tercih ediyorsunuz.
GÜMÜŞ
Hayata daha olgun ve daha az risk alan bir bakış açısına sahip sürücüler tarafından satın alınma olasılığı daha yüksektir. İstatistiksel olarak, gümüş arabaların kaza yapma olasılığı en düşük olanlardır. Bu arabaların sürücülerinin, yukarıdaki ifadeyi daha da destekleyecek şekilde pratik ve sorumlu oldukları düşünülmektedir.