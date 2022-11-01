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Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar... Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın!

İşte araba rengine göre kişilikleriniz... Mavi rengini seçen kişiler bu hayatta hem güvenen hem de güvenilir kişi oluyorlar. Mavi rengi iyimser dürüst açık görüşlü olduğunuzu ifade ediyor. Aynı zamanda ne dışarıda ne içeride olmayı çok seviyorsunuz. Yaptığınız işlerde ya da kendiniz ile ilgili özellikler konusunda iltifat almayı seviyorsunuz. Kavgadan uzak sakin ve barışçıl bir hayatı tercih ediyorsunuz.

takvim.com.tr
01.11.2022 10:23 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:23
Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar... Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın!

Yaptığımız her şey ne tür bir insan olduğumuz hakkında bir şeyler söylüyor. Bu bizim araba rengi seçimimizde de farklı değil. Burası, zamanımızın çoğunu harcadığımız yer. Bu yüzden arabamızın rengini seçerken aslında kendnizi bilinçaltında ifade ediyorsunuz. Araç üzerinde en sevdiğiniz rengin yapılan araştırmalara göre sizinle ilgili birçok bilgiyi anlatıyor. İşte arabanızın rengine kişiliğiniz...

İşte araba rengine göre kişilikleriniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar... Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın!

MAVİ RENKTE BİR ARABAYI TERCİH EDENLER

Mavi rengini seçen kişiler bu hayatta hem güvenen hem de güvenilir kişi oluyorlar. Mavi rengi iyimser dürüst açık görüşlü olduğunuzu ifade ediyor. Aynı zamanda ne dışarıda ne içeride olmayı çok seviyorsunuz. Yaptığınız işlerde ya da kendiniz ile ilgili özellikler konusunda iltifat almayı seviyorsunuz. Kavgadan uzak sakin ve barışçıl bir hayatı tercih ediyorsunuz.

Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar... Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın!

GÜMÜŞ

Hayata daha olgun ve daha az risk alan bir bakış açısına sahip sürücüler tarafından satın alınma olasılığı daha yüksektir. İstatistiksel olarak, gümüş arabaların kaza yapma olasılığı en düşük olanlardır. Bu arabaların sürücülerinin, yukarıdaki ifadeyi daha da destekleyecek şekilde pratik ve sorumlu oldukları düşünülmektedir.

Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar... Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın!

SİYAH

Siyah arabalar tehlikeli ve asi olarak görülüyor Çok sayıda yönetici veya lüks araba görüyoruz. Başkanları ve diplomatları taşıyan arabaların rengidir ve her zaman çarpıcı bir izlenim bırakır.

Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar... Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın!

BEYAZ

Beyaz renkli araçlar son yıllarda yükselişte, çünkü modernliği ve zevki yansıtıyorlar. Sürücülerin parlak yeni bir ürüne sahip olma arzusunu gösterdiği söyleniyor. Aynı zamanda zarafeti temsil ediyor. Geleneksel olarak saflık, dürüstlük ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilir.

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