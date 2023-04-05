Kırmızı muz resmen altın değerinde... Sadece o ilde görüldü! Gören dönüp bir daha bakıyor!
Antalya'da 150 dönüm alan üzerinde beş yıldır muz üretimi gerçekleştiren vatandaş Türkiye'de kırmızı muz üreterek bir ilke imza attı. Bilindiği üzere kırmızı muz tropikal bölgelerde bile ender yetişiyor ve sınırlı sayıda üretiliyor. Özellikle tropik meyve üretimine yoğunlaşan girişimci kırmızı muz üretimiyle de tarım sektörüne yeni bir alternatif sunuyor.
05.04.2023 08:42 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:42
Türkiye'de tarım sektöründe eşi benzerine rastlanmamış bir ilke imza atıldı. Bir girişimci Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirdiği projeyle ilk kez kırmızı muz üretimini başardı. Maldivler'den getirdiği kırmızı muz fidanlarını serasında yetiştiren Öncel, ilk hasadın mutluluğunu ve heyecanını yaşarken seri üretim için de AR-GE çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
"ÇOK FARKLI BİR LEZZETİ VAR"
Kırmızı muzun dünyanın tropik bölgelerinde ender olarak yetiştirilen ve yoğun talep gören bir ürün olduğuna dikkat çeken Öncel, "Diğer muzlardan farkı ise hem rengi hem de farklı vitaminler içerir.