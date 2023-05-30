Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Günlerce sürecek hemen hazırlık yapın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayınladığı son tahmin raporlarında, şiddetli sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Özellikle İstanbul, Bursa, Edirne, Sakarya ve Bilecik illerinde gece yarısından itibaren çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, yağışlar sırasında fırtına da etkili olacak. Bu durum, vatandaşların güvenliği ve yaşam koşulları açısından önemli bir risk oluşturabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminleriyle birlikte İstanbul, Bursa, Edirne, Sakarya ve Bilecik gibi iller için önemli uyarılarda bulundu. Bu illerde kırmızı alarm durumuna geçildi ve en kuvvetli yağışların günlerce devam edeceği bildirildi. Ayrıca fırtına uyarısı da yapıldı. MGM'nin bu uyarılarına dikkat etmeyenler büyük üzüntü yaşayabilirler.
Sel Tehlikesi Var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bilecik, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.