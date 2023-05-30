Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Günlerce sürecek hemen hazırlık yapın!

Diğer bölgelerde ise hava koşullarının genellikle parçalı bulutlu ve açık olması bekleniyor. Ancak İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve bazı diğer illerde de şiddetli yağışlar görülebileceği belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı olabileceği ifade edildi.