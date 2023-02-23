Kimse göremiyor! Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede? Zihin zorlayan IQ testi: 20 kişiden 1'i bile başaramadı!
Zihin zorlayan IQ testi geldi. 20 kişiden 1'i bile başaramadı. Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltildi. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Peki, resimdeki 3 hindistan cevizi nerede? İşte zihin zorlayan IQ testi.
23.02.2023 10:44 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:44
Optik illüzyonların zorluklarla mücadele etmeyi sevenlerin ilgisini ve beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son aylarda bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki gören sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.