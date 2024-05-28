Kimse farkında değildi! En zeki kan grubu açıklandı! A, B, 0 ve AB grubuna göre IQ seviyesi...

Doğuştan zeki olarak nitelendirilen bireylerin gizemi, uzun yıllardır merak konusu olmuştu. Ancak son yapılan araştırmalar, bu konuyu aydınlatmayı başardı. Japonya'da oldukça popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair dikkat çekici bulgular sundu. Bu teoriye göre, kan grubu yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda kişilik özelliklerimizi ve zekamızı da etkileyebilir. Ketsueki-gata teorisi, kan gruplarının kişilik özellikleri üzerinde etkili olduğunu savunan bir Japon teorisidir. Bu teoriye göre, her kan grubu belirli karakteristik özelliklere ve davranış biçimlerine sahiptir. İşte dört ana kan grubu ve bu grupların teorideki kişilik özellikleri: