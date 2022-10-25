Kimse bulamıyor! Şansınızı deneyin! Bu görüntüde saklanan baykuşu 30 saniyeden daha kısa bir sürede gören herkesten zekiymiş!

Resme bir kez daha dikkatlice bakın. Bu resimde saklanan baykuşu 30 saniyeden daha kısa bir sürede görebiliyor musunuz?

Baykuşu 30 saniyeden daha kısa sürede göremiyorsanız endişelenmeyin. Kabul ediyoruz. Bazı ipuçları için aşağı kaydırın. Resimde, güzel bir ormanlık sahne oluşturan bir ağacın güçlü kabuğu var. Resmin merkezine yakından bakın. Ne gözlemledin?