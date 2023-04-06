Kimse bilmiyordu! Sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız...

Sarımsak antibiyotik etki gösteren en sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Peki kabuklarının da aynı oldğunu söylesek? Sarımsakları soyduğunuzda artık kabuklarını da saklayacaksınız. İşte kimsenin bilmediği sarımsak kabuğu faydaları...