RAMAZAN İMSAKİYE
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Kimse bilmiyordu! Sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız...

Sarımsak kadar sarımsak kabuğu da çok etkili bir enfeksiyon karşıtıdır. Bir numaralı doğal antibiyotik olan sarımsak ilaç kadar etkilidir. İşte sarımsak kabuğunu atmamanız için nedenler...

takvim.com.tr
06.04.2023 10:46 - Son Güncelleme: 06.04.2023 10:46
Kimse bilmiyordu! Sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız...

Sarımsak antibiyotik etki gösteren en sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Peki kabuklarının da aynı oldğunu söylesek? Sarımsakları soyduğunuzda artık kabuklarını da saklayacaksınız. İşte kimsenin bilmediği sarımsak kabuğu faydaları...

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Kimse bilmiyordu! Sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız...

SARIMSAK KABUĞU FAYDALARI NELER?

Tüm vücudu iltihap ve enfeksiyondan arındırır.

Kimse bilmiyordu! Sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız...

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kimse bilmiyordu! Sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız...

Kanserin yayılmasına engel olur.

Kimse bilmiyordu! Sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız...

Toksinlerin en doğal şekilde vücuttan atar.

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