Kilo vermeyi en kolay hale getiren besinler listesi! Hem protein deposu hem yağ yakıcı

Dr. Emily Hughes'e göre kilo vermek, birçok kişi için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Ancak beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı basit değişikliklerle istenilen forma ulaşmak mümkündür. İşte kilo verme sürecinde öne çıkan besinler...

Lor Peyniri Lor peyniri, metabolizmayı hızlandıran yüksek kalsiyum içeriğiyle dikkat çeker. 100 gramında yaklaşık 80 mg kalsiyum bulunan bu peynir, sindirim sistemi için faydalı probiyotikler içerir. Günlük olarak sade ve yağsız lor tüketimi kilo verme sürecine destek olabilir.