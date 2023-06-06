Kendisine saldıran dev timsahı saniyeler içinde böyle yok etti! 900 volt elektrikle çarptı! Bir anda duman etti!
Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı ile timsah arasındaki mücadele sosyal medyada büyük ilgi gördü. Amazon havzasında yaşayan bu elektrikli yılan balığı, 900 volt gibi inanılmaz bir elektrik gücüne sahip. Bir timsahın saldırısına maruz kalan yılan balığı, timsahı çarparak kendini savundu. Ne yazık ki, her iki hayvan da bu olayda hayatını kaybetti.
06.06.2023 16:57 - Son Güncelleme: 06.06.2023 16:57
Sakin bir nehre yakalanmayı bekleyen timsah, yılan balığını hedef alarak sabırla bekledi. Ancak, timsahın yılan balığını ağzına aldığı anda, yüzlerce voltluk elektrik akımıyla karşılaştı.
Elektrikli yılan balığı, avını ele geçirirken aynı zamanda avına yüksek voltajlı elektrik vermeye başladı. Timsahın vücudu titremeye başladı ve avının tuzağına düştü. Maalesef, her iki hayvan da bu korkunç mücadelede hayatını kaybetti.
Elektrikli yılan balığı, iletişim kurmak, yön bulmak, bazı durumlarda avlanmak ve kendini korumak için elektrik üretebilen organlara sahiptir. Bu özelliği sayesinde hayatta kalma şansını artırır.