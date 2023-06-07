Kendi işini kurmak isteyenler buraya! 150 BİN TL ÖDEME! İŞKUR duyurdu! Başvuru için SON 1 GÜN!
İŞKUR'dan engellilere yönelik 150 bin TL destek ödemesi haberi, son günlerde büyük ilgi görmektedir. 2023 yılı 2. dönem hibe desteği için başvuruların son tarihi 9 Haziran olarak belirlenmiştir. İşte detaylar: Engelli bireyler için sağlanan bu hibe destekleri, iş kurma ve işletme geliştirme süreçlerinde önemli bir katkı sağlamaktadır. İlgilenen engelli bireylerin başvurularını son tarih olan 9 Haziran'a kadar tamamlamaları önemlidir. Destekten yararlanmak isteyenler için detaylı bilgilere İŞKUR resmi internet sitesinden ulaşabilirler.
07.06.2023 17:27 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:00
İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engellilere ödeme desteği! 150 bin liraya varan hibe destek için başvuruda son gün geldi çattı. Projesini hazırlayan İŞKUR'a başvuruyor ve anında hibesini alıyor. Peki, engelliye iş kurma desteği nasıl alınır? İŞKUR 150 bin TL girişimci ödemesi şartları neler? İşte tüm detaylar...