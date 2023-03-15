Kendi evimi, kendim inşaa ederim diyenlere devletten 200 bin TL karşılıksız para! Prefabrik ev yardımı başladı: Bu şarta dikkat!
Depremler sonucu yaşanan felaketlerin ardından, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da devlet yardımları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, evsiz kalan veya evi ağır hasar alan vatandaşların maddi olarak zorlanmadan güvenli bir barınak elde edebilmeleri için, betonarme ya da prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahiplerine 150-200 bin TL arası yardım sağlanacak olan bir proje başlatıldı.
15.03.2023 13:00 - Son Güncelleme: 15.03.2023 13:01
Prefabrik Ev Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?
Prefabrik ev desteği alabilmek için öncelikle başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması, hane içinde kişi başına düşen gelirin ise net asgari ücretin 1/3'ünden yani 2.835,33 TL'den az olması gerekiyor.
Prefabrik ev konusunda devlet desteği almak isteyenler, ikamet ettikleri adreslerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat ederek yardımdan faydalanabiliyor.