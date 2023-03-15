Kendi evimi, kendim inşaa ederim diyenlere devletten 200 bin TL karşılıksız para! Prefabrik ev yardımı başladı: Bu şarta dikkat!

Prefabrik Ev Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Prefabrik ev desteği alabilmek için öncelikle başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması, hane içinde kişi başına düşen gelirin ise net asgari ücretin 1/3'ünden yani 2.835,33 TL'den az olması gerekiyor.