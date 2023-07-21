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Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarına şifa oluyor! İbn-i Sina ve Mimar Sinan'ın mucizesi

Mimar Sinan ve İbni Sina, tarih boyunca mimarlık ve tıp alanında büyük etkileri olan ünlü isimlerdir. Bu iki önemli figür, mucize bir besinin faydalarını keşfetti. İnsanlara bu eşsiz besini önerdiler. Kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. İşte Mimar Sinan ve İbni Sina'nın şifa niteliğindeki o besini...

takvim.com.tr
21.07.2023 12:19 - Son Güncelleme: 21.07.2023 12:19
Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarına şifa oluyor! İbn-i Sina ve Mimar Sinan’ın mucizesi

Osmanlı İmparatorluğu döneminin ünlü mimarı Mimar Sinan ve Ortaçağ tıp dünyasının büyük bilgini İbn-i Sina'nın, deve kuşu yumurtasını sağlık ve beslenme açısından en önemli besinler arasında yer aldığını belirtiyor.

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Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarına şifa oluyor! İbn-i Sina ve Mimar Sinan’ın mucizesi

Deve kuşu yumurtasının Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilmesinin, sağlık ve beslenme alanında yapılan detaylı araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıktı. İşte deve kuşu yumurtası faydaları...

Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarına şifa oluyor! İbn-i Sina ve Mimar Sinan’ın mucizesi

Yüksek protein

Deve kuşu yumurtaları, yüksek miktarda protein içerir. protein, vücutta dokuların onarımı ve yenilenmesi için gereklidir ve aynı zamanda kas yapımına katkıda bulunur.

Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarına şifa oluyor! İbn-i Sina ve Mimar Sinan’ın mucizesi

Kemik sağlığı

Deve kuşu yumurtaları, demir, kalsiyum, fosfor ve çinko gibi temel mineraller açısından zengindir. bu mineraller, kemik sağlığı için önemli rol oynar ve vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarına şifa oluyor! İbn-i Sina ve Mimar Sinan’ın mucizesi

B vitamini kaynağı

Deve kuşu yumurtaları, B vitamini grubundan özellikle B12 vitamini içerir. B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı, hücre bölünmesi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir.

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