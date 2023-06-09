Kelek çıkmaması için bunu yapın! En olgunu ve tatlısını şıp diye bulun... Pamuk şeker gibi karpuz seçimi!
Karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak sofralarımızı süsler. Ancak karpuz seçerken doğru tercihi yapmak önemlidir. İşte size pamuk şeker gibi sulu ve lezzetli bir karpuz seçmek için dikkat etmeniz gerekenler. Karpuzun ağırlığı, olgunluğunu ve içindeki su miktarını belirleyen önemli bir faktördür. Elinizde tuttuğunuz karpuzun ağırlığına dikkat edin. İyi bir karpuz, beklediğinizden daha ağırdır çünkü içinde bol miktarda su bulunur.
Karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak sofralarımızı süsler. Ancak karpuz seçerken doğru tercihi yapmak önemlidir. İşte size pamuk şeker gibi sulu ve lezzetli bir karpuz seçmek için dikkat etmeniz gerekenler. Karpuzun ağırlığı, olgunluğunu ve içindeki su miktarını belirleyen önemli bir faktördür. Elinizde tuttuğunuz karpuzun ağırlığına dikkat edin. İyi bir karpuz, beklediğinizden daha ağırdır çünkü içinde bol miktarda su bulunur.
2 ÜZERİNDEKİ LEKE RENGİNE DİKKAT EDİN
Karpuzun toprakla temas ettiği noktada ortaya çıkan renk değişimi, karpuzun ne kadar olgunlaştığı konusunda bir ipucu sunuyor. Bu lekenin renk değişimindeki oran, tatlılığı konusunda bir fikir verecektir. Leke sarıya ne kadar yakınsa o kadar toprakta kaldığı anlamına gelmesi nedeniyle karpuz o kadar olgunlaşmış olacaktır.
3 KARPUZ DIŞ YÜZEYİ
Karpuza bakarken rengi ile birlikte renk tonunu da gözden geçirmeniz oldukça önemli. Mat veya parlak bir dokuya sahip olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Mat yüzeye sahip karpuzlar, daha fazla toprakla temas etmiş demektir. Daha fazla toprakta beklemiş karpuz ise daha olgunlaşmış olarak kabul edilir.
4 KARPUZ ÜZERİNDEKİ AĞ ŞEKLİNDEKİ ÇİZGİLER
Karpuz, üzerindeki ağ şeklindeki çizgiler ile önemli bir ipucu veriyor. Özellikle tozlanma ile arılar için bir beslenme bölgesi olduğu anlamına gelir ve bu durum, toprakla daha çok temas ederek daha fazla arıyı beslediğinde daha çok artacaktır. Bu nedenle bu ağ izlerinin çokluğu, karpuzun tatlı olduğu anlamına gelir.