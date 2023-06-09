Kelek çıkmaması için bunu yapın! En olgunu ve tatlısını şıp diye bulun... Pamuk şeker gibi karpuz seçimi!

4 KARPUZ ÜZERİNDEKİ AĞ ŞEKLİNDEKİ ÇİZGİLER

Karpuz, üzerindeki ağ şeklindeki çizgiler ile önemli bir ipucu veriyor. Özellikle tozlanma ile arılar için bir beslenme bölgesi olduğu anlamına gelir ve bu durum, toprakla daha çok temas ederek daha fazla arıyı beslediğinde daha çok artacaktır. Bu nedenle bu ağ izlerinin çokluğu, karpuzun tatlı olduğu anlamına gelir.