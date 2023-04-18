RAMAZAN İMSAKİYE
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Kehanetini duyan kaçacak delik aradı! Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! 6 insan olağanüstü güçlerle...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Adamın sözleri duyanları şoktan şoka soktu. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına iddialara inanmadığına dair yorumlarda bulundu.

18.04.2023 08:34 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:38
Kehanetini duyan kaçacak delik aradı! Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! 6 insan olağanüstü güçlerle...

Zaman yolculuğu adı altında sosyal medyada paylaşılanlar şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Son olarak bir kullanıcı 2858 yılından geldim diyerek dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları sık sık gündeme geliyor. Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bu adam dünyada temmuz ayında önemli bir gelişme yaşanacağını iddia ederek bilim insanlarının yeni çalışmasını anlattı.

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Kehanetini duyan kaçacak delik aradı! Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! 6 insan olağanüstü güçlerle...

Kendini '2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı.

Kehanetini duyan kaçacak delik aradı! Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! 6 insan olağanüstü güçlerle...

Videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, bu tarihleri sakın unutmayın." sözleriyle başlayan kullanıcı kehanetlerini peş peşe sıraladı.

Kehanetini duyan kaçacak delik aradı! Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! 6 insan olağanüstü güçlerle...

Zaman yolcusu olduğu iddia edilen kişinin iddiaları ise insanları son derece şaşırttı.

Kehanetini duyan kaçacak delik aradı! Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! 6 insan olağanüstü güçlerle...

Zaman yolcusu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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