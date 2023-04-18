Kehanetini duyan kaçacak delik aradı! Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! 6 insan olağanüstü güçlerle...

Zaman yolculuğu adı altında sosyal medyada paylaşılanlar şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Son olarak bir kullanıcı 2858 yılından geldim diyerek dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları sık sık gündeme geliyor. Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bu adam dünyada temmuz ayında önemli bir gelişme yaşanacağını iddia ederek bilim insanlarının yeni çalışmasını anlattı.