Keçi gibi inatçı olan 4 burç! Tek hatada çat diye üstünü çiziyor! Ağızlarıyla kuş tutsalar boş...

Astroloji dünyasında inatçı burçlar en merak edilen konuların başında yer alıyor. Bazı insanlar inatçı tavırlarıyla ön plana çıkarken kimseye taviz vermiyor. Her burcun ve insanın kendine göre çeşitli kişiler özellikleri var ve bunlar hayatta özellikle insan ilişkilerinde sürekli karşımıza çıkıyor. Bazı burçlar farklı yönleriyle inatçı olarak kabul ediliyor. Her biri kendi benzersiz özellikleriyle insanlarla kurduğu ilişkilerde inadı nedeniyle çok zorlayıcı olabiliyor.