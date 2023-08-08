Ev hanımlarının severek yaptığı yoğurt mayalama hem sağlığa faydalı hem de markettekilerden çok daha lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor. Birçok kişi ise kıvamını tutturamamaktan şikayetçi. İşte sır gibi saklanan en iyi yoğurt mayalama yöntemi.
Yoğurt mayalama yöntemleri evde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bir türlü kıvamını tutturamayanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Sadece şeflerin bildiği bu püf nokta ile siz de taş gibi güzel kıvamlı bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. İşte evde yoğurt mayalamanın en iyi formülü...
FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ
Mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun.
Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın