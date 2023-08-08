SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Trend Galerileri

Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaynananız ayakta alkışlayacak! Kaya parçası gibi yoğurt için...

Ev hanımlarının severek yaptığı yoğurt mayalama hem sağlığa faydalı hem de markettekilerden çok daha lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor. Birçok kişi ise kıvamını tutturamamaktan şikayetçi. İşte sır gibi saklanan en iyi yoğurt mayalama yöntemi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:07 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 12:28
Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaynananız ayakta alkışlayacak! Kaya parçası gibi yoğurt için... 1

Yoğurt mayalama yöntemleri evde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bir türlü kıvamını tutturamayanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Sadece şeflerin bildiği bu püf nokta ile siz de taş gibi güzel kıvamlı bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. İşte evde yoğurt mayalamanın en iyi formülü...

Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaynananız ayakta alkışlayacak! Kaya parçası gibi yoğurt için... 2

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun.

Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaynananız ayakta alkışlayacak! Kaya parçası gibi yoğurt için... 3

Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

SON DAKİKA