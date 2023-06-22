KAYIP DENİZALTI SON DAKİKA BULUNDU MU? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...
Son zamanlarda kaybolan bir denizaltı hakkında sıkça araştırma yapılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu durum, özellikle Titanik faciasının 111. yıl dönümünde gündeme gelmiştir. İşte kayıp denizaltı ve Titanik enkazıyla ilgili son bilgiler... Titanik faciasıyla ilgili olarak, günümüzde enkazını ziyaret etmek için denizaltılar kullanılmaktadır. Ancak son dönemde yaşanan bir olayda, bu denizaltılardan biri kaybolmuştur. Bu durum, insanların kayıp denizaltı ve içerisinde bulunan kişiler hakkında endişelenmelerine neden oldu.
"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı bile yıllar sonra turist akınına uğruyor. Son olarak Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla 18 Haziran'da sefer yapılmıştı. Ancak denizaltıdan günlerdir haber alınamıyor. Peki kaybolan denizaltı ile ilgili son durum ne? Kayıp denizaltında kaç kişi var? İşte detaylar...
KAYBOLAN DENİZLATIDA KAÇ KİŞİ VAR, İSİMLERİ NE?
Titanik enkazını ziyaret için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Sehzade Dawood, 19 yalındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush'ın denizaltında olduğu biliniyor.
UMUT SİNAYLİ ALINDI
Şirket dışında arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan da özel bir ekip katıldı. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip belki de son saatlere girerken bir umut 'sinyali' aldı. Söz konusu sinyal tam da denizaltının kaybolduğu noktadan geliyordu.