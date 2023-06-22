KAYIP DENİZALTI SON DAKİKA BULUNDU MU? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı bile yıllar sonra turist akınına uğruyor. Son olarak Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla 18 Haziran'da sefer yapılmıştı. Ancak denizaltıdan günlerdir haber alınamıyor. Peki kaybolan denizaltı ile ilgili son durum ne? Kayıp denizaltında kaç kişi var? İşte detaylar...