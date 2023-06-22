KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda ölen var mı, sağ çıkan oldu mu? Kayıp Titan nerede bulundu?
Son dakika... ABD Sahil Güvenlik tarafından yapılan son dakika açıklamada, ''Kaybolan denizaltının enkazı Titanik yakınlarında bulundu. '' denildi. Peki Kaybolan denizaltıda ölen var mı, sağ çıkan oldu mu, isimleri ne? Kayıp Titan nerede bulundu?
"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı bile yıllar sonra turist akınına uğruyor. Son olarak Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla 18 Haziran'da sefer yapılmıştı. Ancak denizaltıdan günlerdir haber alınamıyordu. Peki KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda ölen var mı, sağ çıkan oldu mu? Kayıp Titan nerede bulundu?
KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA?
ABD Sahil Güvenlik: ''Kaybolan denizaltının enkazı Titanik yakınlarında bulundu.'' dedi. Öte yandan kayıp denizaltı ile ilgili resmi açıklama yapılacağı duyuruldu.
Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı Titan dünya gündemini sarstı. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu denizaltını arama çalışmaları sona erdi.
NELER OLMUŞTU?
Titanik enkazını ziyaret için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Sehzade Dawood, 19 yalındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush'ın denizaltında olduğu biliniyor.
OceanGate Expeditions adlı şirket ile dibe dalan 5 kişilik ekip normal şartlarda her 20 dakikada bir yukarıya 'İyiyiz' sinyali gönderiyordu, ancak bu sinyal henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Pazar günü kesilmişti.
UMUT SİNAYLİ ALINMIŞTI
Şirket dışında arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan da özel bir ekip katıldı. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip belki de son saatlere girerken bir umut 'sinyali' aldı. Söz konusu sinyal tam da denizaltının kaybolduğu noktadan geliyordu.