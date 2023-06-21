KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

UMUT SİNAYLİ ALINDI

Şirket dışında arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan da özel bir ekip katıldı. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip belki de son saatlere girerken bir umut 'sinyali' aldı. Söz konusu sinyal tam da denizaltının kaybolduğu noktadan geliyordu.