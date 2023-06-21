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KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı bile yıllar sonra turist akınına uğruyor. Son olarak Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla 18 Haziran'da sefer yapılmıştı. Ancak denizaltıdan günlerdir haber alınamıyor. Peki kaybolan denizaltı ile ilgili son durum ne? Kayıp denizaltında kaç kişi var? İşte detaylar...

21.06.2023 19:22 - Son Güncelleme: 21.06.2023 19:22
KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

Kayıp denizaltı bulundu mu, kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne sorusu sıkça araştırılır oldu. Titanik faciasında son durum merak ediliyor. 111 yıl önce batan Titanik enkazını ziyaret etmek için yola çıkan denizaltı kayıplara karıştı. Denizaltının acil durum oksijeninin 20 saat sonra biteceği açıklandı İşte son bilgiler...

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KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

KAYBOLAN DENİZLATIDA KAÇ KİŞİ VAR, İSİMLERİ NE?

Titanik enkazını ziyaret için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Sehzade Dawood, 19 yalındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush'ın denizaltında olduğu biliniyor.

KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

OceanGate Expeditions adlı şirket ile dibe dalan 5 kişilik ekip normal şartlarda her 20 dakikada bir yukarıya 'İyiyiz' sinyali gönderiyordu, ancak bu sinyal henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Pazar günü kesildi.

KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

OceanGate Expeditions adlı şirket kayıp denizaltının kendisine ait olduğunu doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada, 'Mürettebatı güvenli bir şekilde geri getirmek için tüm seçenekleri araştırıyor ve seferber ediyoruz' denildi.

KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi var, isimleri ne? Titanik faciasında son durum! Turistler...

UMUT SİNAYLİ ALINDI

Şirket dışında arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan da özel bir ekip katıldı. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip belki de son saatlere girerken bir umut 'sinyali' aldı. Söz konusu sinyal tam da denizaltının kaybolduğu noktadan geliyordu.

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