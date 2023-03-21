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Katılımcıların %73'ü saf dışı kalıyor! Odadaki 3 gizli kelimeyi bulanın IQ'su çok yüksek... 30 saniyeniz başladı!

Odadaki 3 gizli kelimeyi bulan şovmenden daha şovmen... Zekası yüksek katılımcıların %73'ü saf dışı kalıyor. 30 saniyeniz var. Test etmek istediğiniz akıl ve görme becerisi bugün size sunduğumuz bu görsel bulmacada yer alıyor. Bu paylaşımda bir aile resmedilmiş ve 4 gizli kelime bulunuyor. Sürprizi kelimeleri belirlemen için 30 saniyeniz var. Görseldeki kelimeleri tek tek tespit etmek için dikkatli olmalısın. Bu eğlenceli gözlem görevini yapacak ve zihninizi ve gözlerinizi çalıştıracak.

21.03.2023 08:45 - Son Güncelleme: 21.03.2023 08:45
Katılımcıların %73’ü saf dışı kalıyor! Odadaki 3 gizli kelimeyi bulanın IQ’su çok yüksek... 30 saniyeniz başladı!

Bugün sizinle paylaştığımız bulmacada oturma odasında oturan bir aile var ve hepsi kitap ya da dergi okuyor. Bu meydan okumada sizlerden dört kelimeyi bulmanız isteniyor. Cevapları bulmak sandığınızdan daha kolay olmadığı biraz daha zaman ayırmanızı öneriyoruz. İlk başta kelimelerin nerede olduğunu anlamak sizin için zor olmuş olabilir. Ancak birini bulursanız diğerlerini bulmanız daha kolay oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Katılımcıların %73’ü saf dışı kalıyor! Odadaki 3 gizli kelimeyi bulanın IQ’su çok yüksek... 30 saniyeniz başladı!

30 SANİYE SÜRENİZ BAŞLADI

Bu görsel kamufle edilmiş dört kelime bulmayı içeren bir meydan okumadır.

Katılımcıların %73’ü saf dışı kalıyor! Odadaki 3 gizli kelimeyi bulanın IQ’su çok yüksek... 30 saniyeniz başladı!

Buradaki asıl amaç, bunu 30 saniyeden daha kısa sürede yapmaktır.

Katılımcıların %73’ü saf dışı kalıyor! Odadaki 3 gizli kelimeyi bulanın IQ’su çok yüksek... 30 saniyeniz başladı!

Bu zeka oyununun en zor yanı ise arka planında benzer renklerin ve görüntülerin kullanılmasıdır.

Katılımcıların %73’ü saf dışı kalıyor! Odadaki 3 gizli kelimeyi bulanın IQ’su çok yüksek... 30 saniyeniz başladı!

Şimdi resimdeki gizli kelimeleri bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca göz atmaya başlayabilirsiniz.

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