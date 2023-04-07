Katılanların %8’i bile bu testi geçemiyor! 1 dakika dolmadan resimdeki 16 hayvanı bulabilir misin? Sadece dahiler süreye takılmadan çözüyor!

Katılanların %8'i bile bu testi geçemiyor. 1 dakika dolmadan resimdeki 16 hayvanı bulabilir misin sorusu bu testte size soruldu. Sadece dahiler süreye takılmadan çözüyor. Aşağıdaki fotoğrafta 16 tane gizlenmiş hayvan var. Tek yapmanız gereken çizimdeki hayvanların gizlendiği yerleri tespit etmek olacak. Herkesin başaramadığı bu dikkat testi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu yüzden hemen konsantre olun ve 1 dakikadan daha kısa sürede doğru cevabı vermeye çalışın.