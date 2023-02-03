Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!
Hemen bakın! 5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Merkez bankası tarafından bazı banknotlarda basım hataları görülebiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından araştırılıyor. Ceplerinde basım hataları ile karşılaşan vatandaşlar ise paraları satışa çıkarıyor.
03.02.2023 08:58 - Son Güncelleme: 03.02.2023 08:58
Kusurlu basım banknotlar günümüzde de ilgi görüyor. İnternette yüksek tutarlarda paraların satın alındığını gören vatandaşlar cüzdanlarını kontrol ediyor.
Yanlış basım hataları tüm paralar üzerinde görülebiliyor. Hatalı basım banknotlar insanların da ilgisini çekiyor.