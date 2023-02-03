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Haberler Trend Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Hemen bakın! 5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Merkez bankası tarafından bazı banknotlarda basım hataları görülebiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından araştırılıyor. Ceplerinde basım hataları ile karşılaşan vatandaşlar ise paraları satışa çıkarıyor.

takvim.com.tr
03.02.2023 08:58 - Son Güncelleme: 03.02.2023 08:58
Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Yanlış basım banknotlar zengin ediyor. Yanlış basım paralar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Parayı elinizden çıkarmadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz.

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Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Kusurlu basım banknotlar günümüzde de ilgi görüyor. İnternette yüksek tutarlarda paraların satın alındığını gören vatandaşlar cüzdanlarını kontrol ediyor.

Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Yanlış basım hataları tüm paralar üzerinde görülebiliyor. Hatalı basım banknotlar insanların da ilgisini çekiyor.

Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Paranın sağ üst köşesinde yazması gerekenden sıfırlar bazen yanlış basılabiliyor.

Kaşla göz arasında servet sahibi olabilirsiniz! 5-10-50-100 TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Sıklıkla basılan 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar da bu hata daha fazla görülüyor.

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