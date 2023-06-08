Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!
Mıhlama, kahvaltı sofralarını daha da lezzetlendirmek isteyenler tarafından merak edilen bir tariftir. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz mıhlama tarifi ve gizli püf noktaları. Mısır ununu suyla karıştırdığınızda topaklanma olmaması için karıştırmaya devam edin ve sürekli karıştırarak pişirin. Rendelenmiş Trabzon peyniri yerine başka bir peynir kullanmak isterseniz, peynirin tuz oranına dikkat edin.
08.06.2023 09:50 - Son Güncelleme: 08.06.2023 09:50
Karadeniz'den ortaya çıkıp tüm ülkenin kahvaltı sofrasını süsleyen mıhlama popülerliğini arttırıyor. Size vereceğimiz bu tarifle evinizde tüm şeflere taş çıkaracak nitelikte mıhlama yapabileceksiniz. Karadenizlilerin gizli püf noktalarıyla hazırlayacağınız bu mıhlamanın tadı damağınızda kalacak. İşte mıhlama tarifi ve tüm püf noktaları...