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Haberler Trend Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!

Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!

Mıhlama, kahvaltı sofralarını daha da lezzetlendirmek isteyenler tarafından merak edilen bir tariftir. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz mıhlama tarifi ve gizli püf noktaları. Mısır ununu suyla karıştırdığınızda topaklanma olmaması için karıştırmaya devam edin ve sürekli karıştırarak pişirin. Rendelenmiş Trabzon peyniri yerine başka bir peynir kullanmak isterseniz, peynirin tuz oranına dikkat edin.

takvim.com.tr
08.06.2023 09:50 - Son Güncelleme: 08.06.2023 09:50
Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!

Karadeniz'den ortaya çıkıp tüm ülkenin kahvaltı sofrasını süsleyen mıhlama popülerliğini arttırıyor. Size vereceğimiz bu tarifle evinizde tüm şeflere taş çıkaracak nitelikte mıhlama yapabileceksiniz. Karadenizlilerin gizli püf noktalarıyla hazırlayacağınız bu mıhlamanın tadı damağınızda kalacak. İşte mıhlama tarifi ve tüm püf noktaları...

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Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!

MIHLAMA PÜF NOKTALARI

Mıhlama yaparken bakır tava ve tahta kaşık kullanılmalı,

Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!

Mıhlamalık yöresel peynir yoksa kaşar veya çeçil peyniri kullanılmalı,

Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!

Peynir tuzluysa suda bekletilmeli ve kavrulan mısır ununa suyuyla beraber eklenmelidir.

Kaşarı tavana değecek mıhlama tarifi! Karadenizlilerin gizli püf noktası! Bu yöntemle parmaklarınızı yiyeceksiniz... 15 dakikada hazır!

Su yerine tercihe göre süt eklenebilir. Ya da çok süt kullanmak istemeyenler için yarı su ve süt ekleyerek de hazırlanabilir.

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