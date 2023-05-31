Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1’i bile bulamadı! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz! Bu bulmaca size kafayı yedirtir

Bugün sizinle paylaşılan bir kartpostal bir aile fotoğrafını içeriyor ve sizden fotoğraftaki gizli ördek ve kelebeği bulmanız isteniyor. Fotoğrafta aile köpeğiyle birlikte arka bahçede oturan bir aile görülmektedir. Ancak fotoğrafın arka planında gizlenmiş olan ördek ve kelebeği bulmak oldukça zorlu bir görev olarak karşımıza çıkıyor.