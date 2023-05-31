Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1'i bile bulamadı! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz! Bu bulmaca size kafayı yedirtir
Kartpostala yakından bakın ve gizlenmiş ördek ve kelebeği bulun. Fotoğraf iki hayvanı bulmayı oldukça zor hale getiren birçok objeden oluştuğu için dikkatinizi dağıtabilir. Ancak nesnelerin oluşturduğu şekillere dikkatlice bakmanız gerekiyor. Şimdi iki hayvanı da aramaya başlayabilirsiniz.
31.05.2023 09:11 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:11
Bugün sizinle paylaşılan bir kartpostal bir aile fotoğrafını içeriyor ve sizden fotoğraftaki gizli ördek ve kelebeği bulmanız isteniyor. Fotoğrafta aile köpeğiyle birlikte arka bahçede oturan bir aile görülmektedir. Ancak fotoğrafın arka planında gizlenmiş olan ördek ve kelebeği bulmak oldukça zorlu bir görev olarak karşımıza çıkıyor.