Karpuzlara saklanan yılanın yerini çözemeyeceğinizi iddia ediyoruz! Size 5 saniye süre... Sadece bulanlar rekoru bir çırpıda kapıyor!

Karpuzlara saklanan yılanın yerini çözemeyeceğinizi iddia ediyoruz. Size 3 saniye süre... Sadece bulanlar rekoru bir çırpıda kapıyor. Karpuz dilimlerinin yer aldığı görsel bulmaca binlerce kullanıcının kafasını karıştırdı. Resimde çok başarılı şekilde gizlenmiş bir yılan bulunuyor. Sizlere ise bu yılanı bulmak için tam 5 saniye süre veriliyor. Süre dolmadan çözenler ise başarılı bir şekilde görevi tamamlamış oluyor.