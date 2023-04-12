Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar... Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşıyor. Çok çalışkan olarak bilinen karıncaların nüfusunun ne kadar olduğu herkesin merak ettiği konulardan birisi oluyor.