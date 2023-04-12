RAMAZAN İMSAKİYE
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Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar...

Karınca, hayatımızın her bir alanında karşımıza çıkan ve çok çalışkan olarak bilinen bir böcek olarak biliniyor. Yaklaşık 14.000 türü olduğu düşünülen karıncaların dünya genelindeki nüfusu ise uzun zamandır merak ediliyor. Bu minik hayvanlar evimizin herhangi bir köşesinde ya da sokakta kaldırım aralarında, çimlik alanda neredeyse hayatın her anında var. Sayıyı duyunca çok şaşıracağınıza emin olabilirsiniz. Öte yandan karıncaların inşa ettiği şehri gören şaşıp kalıyor.

12.04.2023 11:48 - Son Güncelleme: 12.04.2023 11:51
Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar...

Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar... Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşıyor. Çok çalışkan olarak bilinen karıncaların nüfusunun ne kadar olduğu herkesin merak ettiği konulardan birisi oluyor.

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Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar...

Karıncaların nüfusunun tahmin edilmesi oldukça zor olsa da bir karınca kolonisi ortalama olarak 4.000 ila 7.000 arasında karınca içeriyor.

Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar...

Yapılan tüm araştırmalarda yer alan bilgilere göre dünyadaki her insana karşılık 40 milyon ile 1 milyar arasında karınca yaşadığı ifade ediliyor.

Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar...

Ortalama bir hesaplama göre, dünya üzerinde 321.035.624.829.901.000 adet karınca bulunduğu tahmin ediliyor.

Karıncaların kurduğu gizli şehri gören afallayıp kalıyor! Bilim dünyası şokta! İnsanların tam 300 katı kadar...

Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşarlar.

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