Karıncaların kurduğu gizli şehre dair inanılmaz keşif! Yol, patika, otoban ne ararsanız var! Bilim dünyası şaşkın! Eşi benzeri görülmedi!

Karınca hayatımızın her bir alanında karşımıza çıkan ve çok çalışkan olarak bilinen bir böcek olarak biliniyor. Yaklaşık 14 bin türü olduğu düşünülen karıncaların dünya genelindeki nüfusu ise uzun zamandır merak ediliyor. Bu minik hayvanlar evimizin herhangi bir köşesinde ya da sokakta kaldırım aralarında, çimlik alanda neredeyse hayatın her anında var. Sayıyı duyunca çok şaşıracağınıza emin olabilirsiniz. Öte yandan karıncaların inşa ettiği şehri gören şaşıp kalıyor.