Karıncaların kurduğu gizli şehre dair inanılmaz keşif! Yol, patika, otoban ne ararsanız var! Bilim dünyası şaşkın! Eşi benzeri görülmedi!
Karıncaların kurduğu gizli şehre dair inanılmaz keşif yapıldı. Yol, patika, otoban ne ararsanız var. Bilim dünyası şaşkın! Eşi benzeri görülmedi. Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşıyor. Çok çalışkan olarak bilinen karıncaların nüfusunun ne kadar olduğu herkesin merak ettiği konulardan birisi oluyor.
Karınca hayatımızın her bir alanında karşımıza çıkan ve çok çalışkan olarak bilinen bir böcek olarak biliniyor. Yaklaşık 14 bin türü olduğu düşünülen karıncaların dünya genelindeki nüfusu ise uzun zamandır merak ediliyor. Bu minik hayvanlar evimizin herhangi bir köşesinde ya da sokakta kaldırım aralarında, çimlik alanda neredeyse hayatın her anında var. Sayıyı duyunca çok şaşıracağınıza emin olabilirsiniz. Öte yandan karıncaların inşa ettiği şehri gören şaşıp kalıyor.
Karıncaların nüfusunun tahmin edilmesi oldukça zor olsa da bir karınca kolonisi ortalama olarak 4.000 ila 7.000 arasında karınca içeriyor.
Yapılan tüm araştırmalarda yer alan bilgilere göre dünyadaki her insana karşılık 40 milyon ile 1 milyar arasında karınca yaşadığı ifade ediliyor.
Ortalama bir hesaplama göre, dünya üzerinde 321.035.624.829.901.000 adet karınca bulunduğu tahmin ediliyor.
Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşarlar.