Karınca yuvası değil adeta mega kent! Beton döktükleri yuvadan çıkanlar görenleri dumur etti! Ağzınız açık izleyeceksiniz!
Çalışkanlıklarıyla bilinen karıncaların yuvalarının gizemini çözmek isteyen bilim insanları olağanüstü bir işe girişti. Karıncaların yuvalarını gözlemlemek için eşsiz bir yöntem kullanıldı. Kanallara üç gün boyunca beton döküp 40 ton toprak kazdı. Manzarayı görenler hayretler içerisinde kaldı.
06.06.2023 12:35 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:38
Brezilya'da terk edilmiş bir karınca yuvasının içi ilk defa görüntülendi. Görüntüler karıncaların inşa ettiği şehrin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binlerce odanın bulunduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarının haftalar süren çalışmaları sonucunda açığa çıkan bu karınca şehri herkesi hayran bıraktı.
Her biri dikkatle planlanmış ve organize edilmiş bir yapıya sahip olan karınca yuvası adeta bir mimarın elinden çıkmış gibi görünüyordu.