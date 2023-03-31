Karga deyip geçmeyin aklıyla görenleri afallatıyor! Kin tutmadan üstün zekaya ne ararsanız var! Yaptıklarını görünce şok bizzat yaşayacaksınız!

Kargaların zekası, alet kullanımı ve problem çözme becerileri son yıllarda bilim insanlarının araştırdığı ve şaşırtıcı bulgular elde ettikleri bir konu haline geldi. Masallarda aptal ve kendini beğenmiş olarak anlatılan karganın, hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar kargaların yüksek seviyede sosyal ve bilişsel becerilere sahip olduğunu gösteriyor. Bu gizemli kuşun merak edilen tüm özelliklerini şimdi sizlere tek tek anlatacağız.