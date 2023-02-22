Kardeşlerim'de bayrak değişimi yaşatacak 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek!
atv ekranlarında cumartesi günleri reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre dizide iki bomba veda yaşanacak. Dizide Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan diziye veda eden ilk isim olacak. Ünlü oyuncu Evrim Doğan dizinin 83. bölümünde kadrodan ayrılacak. Öte yandan Afra karakteriyle adından söz ettiren Ecem Sena Bayır ekibe veda eden diğer isim olacak. Ünlü oyuncu Evrim Doğan gibi 83. bölümde ekiple vedalaşacak.
22.02.2023 16:23 - Son Güncelleme: 22.02.2023 16:24
Kardeşlerim'de bayrak değişimi yaşatacak 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek. Cumartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim gelecek bölümlerde bomba ayrılıklara sahne olacak. Aktarılan son bilgilere göre dizide yer alan iki isim vedasıyla seyirciyi üzecek. Afra karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır ve Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan diziye veda eden kilit isimlerden olacak.
2 VEDA YAŞANACAK
Kardeşlerim dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken ortaya çıkan son detaylar izleyicileri üzdü.