Kardeşlerim'de bayrak değişimi yaşatacak 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek. Cumartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim gelecek bölümlerde bomba ayrılıklara sahne olacak. Aktarılan son bilgilere göre dizide yer alan iki isim vedasıyla seyirciyi üzecek. Afra karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır ve Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan diziye veda eden kilit isimlerden olacak.