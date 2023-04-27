KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2023! esube.iskur.gov.tr: Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? ŞARTLAR...

Başvurular az evvel başladı, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışmak isteyenlere müjde! İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) üzerinden online başvuru yaparak 3000 işçiden biri olabilirsiniz! Yayımlanan ilanda, ''Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır. '' denildi. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü 3.000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte KGM personel alımı başvuru bilgileri...