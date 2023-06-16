Karadeniz'e yaklaşan tehlike! Alarm verildi! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu'lular dikkat! 7 gün devam edecek...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.