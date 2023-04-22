Kara akrep zehrinin mucizevi etkisi! Dünyanın en pahalı sıvısı seçildi! Litresi tam 193 milyon TL... Kara akrep ölümcül bir zehre sahip ve insanlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ancak kara akrebin zehri çok değerli ve insanları iyileştirebiliyor. Siyah veya kahverengi olan bu akrep türü, sekiz veya on santimetre uzunluğa erişebiliyor. Zehrin litre fiyatı ise duyanları şaşırtıyor.