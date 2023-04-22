Kara akrep zehrinin mucizevi etkisi! Dünyanın en pahalı sıvısı seçildi! Litresi tam 193 milyon TL...
Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan akrebin zehrine paha biçilemiyor. Özellikle ilaç sektöründe kullanılan bu zehir kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezi dahil pek çok alana da yayıldı. Üretilen akrep zehirlerine bazı ülkelerden talep var. Androctonus Crassicauda türü olan kara akrep çok nadir görülen bir tür olarak biliniyor. Elde edilen zehrin gramı da litresi de fiyatıyla dikkat çekiyor.
Kara akrep zehrinin mucizevi etkisi! Dünyanın en pahalı sıvısı seçildi! Litresi tam 193 milyon TL... Kara akrep ölümcül bir zehre sahip ve insanlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ancak kara akrebin zehri çok değerli ve insanları iyileştirebiliyor. Siyah veya kahverengi olan bu akrep türü, sekiz veya on santimetre uzunluğa erişebiliyor. Zehrin litre fiyatı ise duyanları şaşırtıyor.
DEĞERİ DUYANI ŞAŞIRTIYOR
İlaç üretiminde, özellikle Androctonus Crassicauda türü olan kara akrepler tercih ediliyor.
Antikorlar vücudun savunucularıdır ve diğer akrep zehirlerini nötralize ederek panzehir üretimini sağlar.
DÜNYANIN EN PAHALI SIVISI...
Zehrin ilaca dönüştürülmesi, akrebin sağılmasıyla başlıyor. Zehri muhafaza etmek de çok önemli oluyor. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehridir. Litre fiyatı 193 milyon TL'lere kadar çıkıyor.