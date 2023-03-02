Kar öyle bir geliyor ki o iller buz kesecek! Mart hızlı giriş yaptı! Hava sıcaklığı dibe çakıldı!
Mart ayının ilk günüyle birlikte havalar soğumaya başladı. 81 ilimizde etkisini gösteren soğuk hava dalgasının ilerleyen günlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre 5 gün boyunca illerimizde görülecek tahmini hava sıcakları duyuruldu. Bazı illerimizde kar yağışı görülürken bazı illerimizde de yağmurlu hava etkisini gösterecek.
Yağmur ve kar haberleri özellikle bu hafta başından itibaren havanın iyice soğulmasıyla birlikte yakından takip edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 ilde 5 gün boyunca görülecek tahmini hava sıcaklarına dair raporu paylaştı. Öte yandan yapılan son uyarılara göre önümüzdeki günlerde onlarca şehirde kar ve yağmur yağışı görülecek. Bazı illerde etkisini gösterecek olan yağışlar için uyarı yapıldı. Öte yandan haftanın ilerleyen günlerinde özellikle bazı bölgelerimizde kar yağışı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI DİBE ÇAKILDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.