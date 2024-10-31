Kaprisli, kararsız ve tutarsız olan kan grubu: Onlardan fazla yok

Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroshi Watanabe, "Kan grubu ile kişilik arasında biyolojik bir bağ olduğu sonucuna vardık. Özellikle AB grubundaki bireyler, tutarsız, kaprisli ve kararsız yapılarıyla öne çıkıyor" şeklinde açıklamada bulundu. Dünya genelinde yalnızca %5 oranında görülen bu kan grubunun, diğer gruplardan farklı karakter özellikleri sergilediği düşünülüyor.

KAN GRUPLARININ DAĞILIMI VE TARİHSEL BAĞLANTILAR Kan gruplarının tarihsel evriminde, her grubun bir yaşam tarzını ve karakteristik özellikleri yansıttığına dair görüşler mevcuttur: 0 Grubu : Avcılar olarak bilinir. Güçlü, dayanıklı ve özgüvenlidirler.

: Avcılar olarak bilinir. Güçlü, dayanıklı ve özgüvenlidirler. A Grubu : Çiftçiler olarak adlandırılır ve uyumlu, hassas bir doğaları vardır.

: Çiftçiler olarak adlandırılır ve uyumlu, hassas bir doğaları vardır. B Grubu : Göçebeler olarak tanımlanır. Uyumlu, yaratıcı ve bağımsızdırlar.

: Göçebeler olarak tanımlanır. Uyumlu, yaratıcı ve bağımsızdırlar. AB Grubu: En yeni kan grubu olarak bilinir. Modern karakter özellikleri taşır.