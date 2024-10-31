Kaprisli, kararsız ve tutarsız olan kan grubu: Onlardan fazla yok

Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroshi Watanabe, "Kan grubu ile kişilik arasında biyolojik bir bağ olduğu sonucuna vardık. Özellikle AB grubundaki bireyler, tutarsız, kaprisli ve kararsız yapılarıyla öne çıkıyor" şeklinde açıklamada bulundu. Dünya genelinde yalnızca %5 oranında görülen bu kan grubunun, diğer gruplardan farklı karakter özellikleri sergilediği düşünülüyor.
KAN GRUPLARININ DAĞILIMI VE TARİHSEL BAĞLANTILAR
Kan gruplarının tarihsel evriminde, her grubun bir yaşam tarzını ve karakteristik özellikleri yansıttığına dair görüşler mevcuttur:
KAN GRUPLARINA GÖRE GENEL KARAKTER ÖZELLİKLERİ
0 Grubu: Özgüvenli ve Liderlik Yeteneği Yüksek
0 grubu kan taşıyan kişiler, genellikle kendine güvenen, cesur ve iyimser bireylerdir. Hayata olumlu bakış açıları ve insanlarla kolay iletişim kurabilme yetenekleri ile dikkat çekerler. Ortamda uyum sağlama yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu kişiler, liderlik ve başarı güdülerine sahip oldukları için hedeflerine ulaşmakta zorlanmazlar.