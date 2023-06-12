Kansızlık, göz hastalığı, baş ağrısı, ağız kokusu, böbrek taşı, astıma derman oluyor! 1000 yıllık İbni Sina reçetesi!
Astım, şeker, tansiyon birçok rahatsızlık için bin yıllık tedavi listesi ortaya çıktı. İbni Sina'nın reçeteleri arasında bu hastalıklar için önerilen bazı bitkiler ve tedavi yöntemleri günümüzde hala kullanılıyor. İşte İbni Sina'dan her derde çözüm olan o tavsiyeler...
İbn-i Sina, Orta Çağ İslam dünyasının önde gelen hekimlerinden biriydi. İslam tıbbının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. "El-Kanun fi't-Tıb" adlı meşhur eseriyle hala günümüze ışık tutan ünlü bilim insanı İbn-i Sina, tıbbi bilgilerini ve tecrübelerini bu kitapta topladı. İbn-i Sina'nın reçeteleri, bitkisel tedavilerden mineral ve hayvansal maddelere kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir. İbni Sina'nın kansızlık, göz hastalığı, baş ağrısı, ağız kokusu, böbrek taşı, astım gibi hastalıklara derman olan tavsiyelerini sizler için derledik. İşte İbni Sina'nın mucize reçetesi...
ANEMİ
İbni Sina cildin rengini koruyan, cilde kan veren doğal ilaç tavsiyeleri;
- Kan yapan ve çoğaltarak rengi güzelleştiren gıdalar: Nohut, rafadan yumurta, et suyu, reyhan ile reyhandan elde edilen içecek ve incir.