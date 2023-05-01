Kanser hücrelerinin korkulu rüyası! Daha önce hiç duymadınız! %40'ını öldürüyor! Magnezyum deposu, etten daha fazla protein...
Bamya tohumu, lif açısından zengin bir besindir ve sindirim sistemini düzenleyebilir. Ayrıca, kandaki şeker seviyelerini kontrol etmede yardımcı olabilir ve diyabet riskini azaltabilir. Bamya tohumunun bağırsaklarda yararlı bakterilerin gelişimine de yardımcı olduğu bilinmektedir. Bamya tohumu ayrıca, kalp sağlığını korumak için de faydalıdır. Yüksek lif içeriği, kan basıncını düşürmeye ve kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olabilir. İşte bamya tohumunun bilinmeyen mucize faydaları...
01.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:26
Bamya yemeğinin faydalarını hepimiz biliyoruz. Peki, daha önce bamya tohumunu duydunuz mu? Birçok kişi bamya tohumundan haberdar değil. Bilimsel araştırmalara göre bu tohum türü kanser riskini %40 oranında azaltıyor. İçinde etten daha fazla protein yer alan bamya tohumu aynı zamanda magnezyum açısından da zengin bir tohum türüdür. İşte bamya tohumunun sizi şoke edecek faydaları...
BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Bamya tohumları B vitamini, C vitamini, K vitamini içerir, potasyum, folik asit ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca bamya tohumu zengin bir lif içeriğine sahiptir. Bamya tohumlarının bu yüksek lif içeriğinin faydaları arasında en önemlisi tok tutması ve hızlı olması nedeniyle kilo verdirici etkisinin bulunmasıdır.