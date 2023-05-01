Kanser hücrelerinin korkulu rüyası! Daha önce hiç duymadınız! %40’ını öldürüyor! Magnezyum deposu, etten daha fazla protein...

Bamya yemeğinin faydalarını hepimiz biliyoruz. Peki, daha önce bamya tohumunu duydunuz mu? Birçok kişi bamya tohumundan haberdar değil. Bilimsel araştırmalara göre bu tohum türü kanser riskini %40 oranında azaltıyor. İçinde etten daha fazla protein yer alan bamya tohumu aynı zamanda magnezyum açısından da zengin bir tohum türüdür. İşte bamya tohumunun sizi şoke edecek faydaları...