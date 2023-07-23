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Haberler Trend Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...

Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...

Bilim dünyasında önemli bir araştırma sonuçları açıklandı. 55 bin kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, 0 kan grubuna sahip olanların kanser ve bir dizi önemli hastalık için daha az risk taşıdığını gösterdi. Yapılan bu araştırma, kan gruplarının sağlık üzerindeki etkisine dair önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 0 kan grubuna mensup kişiler, diğer kan gruplarına kıyasla kanser ve bazı önemli hastalıklara yakalanma riskini daha düşük taşıyor. A+, A&minus;, B+, B&minus;, AB+, AB&minus; kan grupları...

23.07.2023 17:36 - Son Güncelleme: 23.07.2023 17:36
Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...

Kan grubunuz hangisi: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−? Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi'nin liderlik ettiği bir araştırma, bazı kan grubuna sahip olanların diğer gruba göre daha fazla sağlık riski taşıdığını ortaya koydu. Ancak, bu durum diğer kan gruplarının kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme ve spor alışkanlığı gibi faktörler de hastalık riskini etkileyen önemli etmenler arasında yer alıyor. 55 bin kişiyi kapsayan araştırma, Kuzey Batı İran'da yürütüldü. İşte detaylar...

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Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...

Dikkat çeken araştırma sonucunda ilk bulgular, belirli hastalıklarda 0 kan grubuna sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...

Etemadi, kan grubunun insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için yapılan bu araştırmanın önemine dikkat çekiyor.

Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...

Kan grubu ve hastalıklar arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu ve sağlıkla ilgili birçok faktörün bu sürece dahil olduğunu belirterek, konunun daha fazla araştırmayı gerektirdiğini vurguluyor.

Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi.

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