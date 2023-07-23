Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı! En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−...
Bilim dünyasında önemli bir araştırma sonuçları açıklandı. 55 bin kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, 0 kan grubuna sahip olanların kanser ve bir dizi önemli hastalık için daha az risk taşıdığını gösterdi. Yapılan bu araştırma, kan gruplarının sağlık üzerindeki etkisine dair önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 0 kan grubuna mensup kişiler, diğer kan gruplarına kıyasla kanser ve bazı önemli hastalıklara yakalanma riskini daha düşük taşıyor. A+, A−, B+, B−, AB+, AB− kan grupları...
Kan grubunuz hangisi: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−? Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi'nin liderlik ettiği bir araştırma, bazı kan grubuna sahip olanların diğer gruba göre daha fazla sağlık riski taşıdığını ortaya koydu. Ancak, bu durum diğer kan gruplarının kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme ve spor alışkanlığı gibi faktörler de hastalık riskini etkileyen önemli etmenler arasında yer alıyor. 55 bin kişiyi kapsayan araştırma, Kuzey Batı İran'da yürütüldü. İşte detaylar...
Etemadi, kan grubunun insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için yapılan bu araştırmanın önemine dikkat çekiyor.
Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi.