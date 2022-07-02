Kamuya 1900 memur alımı yapılacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans memur alımı başvuruları başladı!

AVUKAT

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan

itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle,

avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son

günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları

yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için başvuruda

bulunulması adaylara "avukatlık ruhsatı sahibi olmak" koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru

hakkı vermez.



DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosunu tercih edecek adayların genel

şartların yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:



Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya

üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi

olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak

imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizcilikle

ilgili birimlerinde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve

belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak.



Renk körlüğü ile %40'ı aşan oranda engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.