Kamuya 1900 memur alımı yapılacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans memur alımı başvuruları başladı!
Kamuya 1.900 memur alımının yapılacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nmemur alımı ne zaman ve memur alımı ilanları 2022 neler soruları yer alıyor. Peki, memur alımı ne zaman? Memur alımı ilanları 2022 neler? İşte merak edilenler...
MEMUR ALIMI 2022 HANGİ KURUMLARDAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre memur alımı yapacak bazı kurum ve kuruluşlar; Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Devlet Demiryolları, Kamu Üniversiteleri, Bakanlıklar ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taş Kömürü Genel Kurumu gibi daha bir çok kurum ve kuruluş lise, ön lisans ve lisans olmak şartıyla başvuru yapan toplam 1900 memur alımı yapacak.
2022 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamaya göre başvuru yapacak adayların 30 Haziran 2022 tarihinden 7 Temmuz 2022'ye kadar vakitleri olacak. Adaylar tercihlerini Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Ayrıca adayların tercih ücreti olan 30 TL'yi yatırması gerekiyor.
MEMUR ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylardan İstenilen Genel Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 Yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
Kasıtlı olarak işlenen herhangi bir suç neticesinde bir yıl veya daha uzun bir süreyle hapis cezası almamış olmak,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması,
Vazifesini yerine getirmesine engel olabilecek ruhsal veya fiziksel bir hastalığın bulunmaması,
AVUKAT
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan
itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle,
avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son
günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları
yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için başvuruda
bulunulması adaylara "avukatlık ruhsatı sahibi olmak" koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru
hakkı vermez.
DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosunu tercih edecek adayların genel
şartların yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:
Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya
üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi
olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak
imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizcilikle
ilgili birimlerinde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve
belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak.
Renk körlüğü ile %40'ı aşan oranda engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.